Manifestations du FRAPP les 17 et 18 juin 2023 : Le préfet interdit les rassemblements et s’explique…

Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement projeté ce samedi 17 juin 2023, de 15 heures à 19 heures, au terrain des HLM Grand Yoff , en face du stade Léopold Sédar Senghor. Après la demande du Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », l’autorité préfectorale dit niet et donne les raisons de sa décision notamment : des risques de troubles à l'ordre public, de débordement et de sabotage des biens publics et privés et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Par ailleurs, pour le rassemblement projeté le jour suivant c’est-à-dire le dimanche 18 juin 2023, de 10 heures à 14 heures, devant le domicile du Président du parti PASTEF sis à la Cité Keur Gorgui, le préfet de Dakar donne les mêmes motifs que l’interdiction précédente.



Le Frapp qui s’est plaint ce matin auprès de Amnesty International/ Section Sénégal, envisage de donner sa position sur ces interdictions.