Manifestation Pour La Libération de Guy Marius Sagna : 10 membres de « Nittu deug » arrêtés

Dix jeunes, membre de « Nittu Deug, Sénégal Notre Priorité et Gilets rouges » ont été arrêtés cet après midi, alors qu’ils manifestaient ce mardi 31 décembre 2019, simultanément à la place de l’Indépendance et devant le camp pénal. Face à la presse lundi dernier, ces organisations avaient prévenu l'autorité administrative de Dakar qu'elles vont, avec ou sans autorisation, envahir les rues de la capitale sénégalaise. Ils exigeaient la libération sans condition de Guy Marius Sagna et les autres manifestants toujours en prison depuis leur arrestation devant le palais de la République, contre la hausse du prix de l'électricité.