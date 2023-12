Mame Mbaye Niang, ministre du tourisme et des loisirs : "s'il s'était excusé (Sonko), on n'en serait pas là !"

Son procès en cassation est prévu pour le 4 janvier prochain. Mame Mbaye Niang semble plus que décidé à faire condamner lourdement le leader du Pastef, Ousmane Sonko. "Il a été condamné à deux mois et c'était pas conforme. C'est une procédure et on a fait appel. Lui aussi est allé en cassation. À la fin on saura qui de nous deux a dit la vérité ou pas.

C'est lui même qui a dit devant les écrans que Mame Mbaye Niang est un voleur, qu'il a détourné 22 milliards et qu'il détient un rapport comme preuve... Ce pays repose sur des chartes, sous ce rapport il ( Sonko) ne peut pas dire, qu'on lui a fait dire certaines choses ou que ce sont des propos montés de toutes pièces", fait savoir Mame Mbaye Niang face à nos confrères de la Tfm. "Tant qu'il est là et qu'il ne recule pas, moi je ne reculerai pas d'un iota", tonne le ministre du tourisme.