Mamadou Sy Mbengue, DG Sn Hlm : « La SN HLM mise 25% des 100 mille logements

Le directeur général de la SN HLM a donné des explications claires et nettes sur l’implication de cette société nationale dans le programme des 100 mille logements. Invité de l’émission « 7 en politique » de la télévision 7TV, Mamadou Sy Mbengue dans l’émission hebdomadaire a précisé que « c’est l’Etat qui devrait subventionner les logements sociaux. C’est ce qui est à l’origine du programme des 100.000 logements. Ces logements qui devraient coûter 20 à 22 millions grâce à la subvention de l’Etat à hauteur de 9 à 10 millions, ne reviennent qu’à 12 millions au citoyen».



Une précision de taille qui manifeste et justifie le rôle joué par la SN HLM dans sa mission à faciliter aux couches les plus vulnérables l’octroi d’un toit. « La SN Hlm a un rôle permanent de mettre à la disposition des sénégalais des logements sociaux, c’est-à-dire des logements à moindre coût. Si le citoyen donne 30% du montant, il reçoit directement les clés de sa maison. Le président de la République nous a permis de régler les problèmes rencontrés à Maristes et à Diamniadio... » rappelle-t-il.



Mamadou Sy Mbengue renseigne que « nous avons signé un contrat d’objectif sur ce programme. Dans ce contrat, l’Etat a des obligations qui résultent de la mise à la disposition d’assiette foncière. La Sn Hlm compte réaliser 25% des 100 mille logements ».



Il ajoute que des dubaïote ont signé avec le ministère pour la construire dans la zone de Thiès 30 mille logements. Il y a des maliens qui sont là. Nous avons internationalisé. La SICAP et la SN HLM vont jouer leur partition. A l’en croire, « Le problème de la SN HLM ce n’est pas la clientèle mais c’est surtout le produit. Mais depuis quelques années, cette question demeure derrière nous. Nous construisons sept immeubles à Thiès, 300 logements qui seront reçus à Kébémer, à Saint Louis 37 logements reçus, 40 autres en projection. Avec le pétrole et le gaz, 07 immeubles sont prévus. A Ziguinchor, 38 villas sont déjà réceptionnées et d’autres en construction, même cas à Vélingara, … »