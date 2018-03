Mamadou Moustapha Khouma président FAS à Bissau : à Bissau : « Les pêcheurs sénégalais doivent respecter les normes en vigueur à Bissau… On va marcher pour la libre circulation des personnes»

Les pêcheurs en situation irrégulière en Guinée Bissau doivent se conformer aux normes. C’est le point de vue de Mamadou Moustapha Khouma. Le président de la fédération des associations sénégalaises à Bissau avance qu’aucun pêcheur n’a été arrêté et que c’est seulement le matériel et les pirogues qui ont été arraisonnés en attendant le paiement de l’amende requise, à savoir un million 50 mille francs, même si l’ambassade du Sénégal dans ce pays continue ses efforts.

Les sénégalais en Guinée Bissau comptent cependant organiser une marche le 24 février pour dénoncer les manquements qui entravent la libre circulation des personnes et des biens en zone CEDEAO...