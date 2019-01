Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants boudent les amphis pour 72 heures renouvelables

Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor en ont ras-le-bol des chantiers qui perdurent et ne terminent jamais. C'est pourquoi ils ont décrété 72 heures renouvelables. Une manière pour eux de faire la pression sur l'autorité afin que ces chantiers se terminent le plus tôt possible. Ils exigent que les amphis soient réceptionnés et réclament dans la foulée la réception d’un restaurant en construction.

Face à la presse ce jeudi matin, ils ont relevé aussi la question des bourses qui revient encore. Le talon d’Achille des autorités. Ces potaches se disent déterminés à aller jusqu'au bout pour la satisfaction de leurs revendications. Sinon, ils useront d'autres formes de lutte qu'ils préfèrent taire pour le moment.