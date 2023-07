Mamadou Mbengue, DG Free Sénégal : « Nous allons réceptionner le plus grand câble sous-marin qu’on n’ait jamais vu dans le monde avec Facebook et d’autres grands acteurs »

C’est à l’occasion de la remise de récompenses à cinq startups qui se sont illustrées dans l’innovation que le directeur général de « Free Sénégal » a fait des révélations sur certains projets de l’opérateur de téléphonie. « On a l’école 42 qui est en gestation chez nous qu’on veut ouvrir au Sénégal pour permettre aux jeunes de pouvoir accéder aux technologies de codage » fait-il savoir.



Toutefois, il note que son opérateur a dépensé des milliers de milliards au Sénégal pour offrir un service de qualité aux clients. C’est pourquoi dit-il que « le plan SN2025 qui dessine la stratégie digitale du Sénégal, les autorités nous y invitent et Free et plein dedans. Sur le réseau, on a investi plus de 200 millions de dollars pour moderniser notre réseau, le transformer et le rendre innovant. D’ici la fin de l’année, nous allons réceptionner le plus grand câble sous-marin qu’on n’ait jamais vu dans le monde avec Facebook et d’autres grands acteurs. Nous avons 97% de la population sénégalaise qui accède à notre réseau et 90% au réseau 4G » conclut Mamadou Mbengue.