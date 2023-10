Mahammed Boun Abdallah Dionne à Guédiawaye : « Si je suis élu président, je rendrais à la justice la plénitude de son statut de pouvoir… »

« Alternance politique générationelle et renouveau démocratique », tel est le thème auquel l’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2024 a pris part lors d’une rencontre à Guediawaye.

Face à cette jeunesse de la banlieue, Mahammed Boun Abdallah Dionne décline ses ambitions présidentielles :



« Pour promouvoir le renouveau démocratique, il nous faut promouvoir les libertés démocratiques, rendre à la Justice, grâce à des réformes consolidantes, tout son statut de Pouvoir aux côtés de l'exécutif et du législatif, redonner à la Société civile sa libre-parole et garantir à tout citoyen l'exercice de son droit constitutionnel de manifester », a-t-il laissé entendre.



D’après l’ancien chef de gouvernement du Sénégal, « seule une justice indépendante à l'égard des Pouvoirs législatif et exécutif

permettra de garantir le renouveau démocratique souhaité. C'est de cette indépendance que naîtront toutes les autres volontés », martèle Boun Abdallah Dionne.



En ce qui le concerne, une fois élu Président de la République le 25 février 2024, il promet de rendre à la Justice la plénitude de son statut de Pouvoir, car, poursuit-il, dans une démocratie avancée, ce n'est pas au Chef du Pouvoir exécutif, encore moins au ministre de la Justice de s'occuper de la carrière des magistrats. »



Dans ce même ordre d’idées, le président de Dionne2024 estime, pour l’administration de la carrière des magistrats, que c'est une question à traiter « par les seuls magistrats qui seront désormais les seuls habilités par la loi à siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature ».