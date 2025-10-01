Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale


Madagascar: la contestation reste vive, appels à manifester et à la grève générale
La contestation contre le président Andry Rajoelina reste vive mercredi à Madagascar où un nouvel appel à manifester et désormais à la grève générale est lancé par le mouvement Gen Z, instigateur des protestations qui durent depuis près d'une semaine.

Dans la grande ville d'Antsiranana, une foule de plusieurs milliers de personnes défilait à la mi-journée en appelant au départ du président, a confirmé à l'AFP une source locale dans le nord de cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien.

A la mi-journée, le centre d'Antananarivo était bouclé par les forces de l'ordre mais la vie poursuivait son cours normal dans le reste de la capitale, a constaté une équipe de l'AFP .

La répression, ayant fait au moins 22 morts et des centaines de blessés d'après un bilan de l'ONU lundi, a durci le mouvement dont le mot d'ordre est désormais "Rajoelina, dégage" ("Miala Rajoelina"), à savoir le président malgache, arrivé une première fois au pouvoir en 2009 à l'issue d'un soulèvement populaire.

Le renvoi du gouvernement annoncé lundi par le président ne "suffit pas", balayait mardi auprès de l'AFPTV un porte-parole du mouvement à l'université d'Antananarivo préférant conserver l'anonymat par peur de représailles. "Nous demandons la démission du président", a-t-il clamé, visage dissimulé par un masque chirurgical.

Ancien maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, 51 ans, a été installé une première fois au pouvoir de 2009 à 2014 par les militaires après un soulèvement populaire. Il s'est ensuite fait élire en 2018 puis réélire en 2023 lors d'un scrutin contesté.

"Il est au pouvoir depuis 16 ans, mais rien n'a changé, les conditions de vie des Malgaches se dégradent et empirent de jour en jour. Notre avenir s'assombrit", critiquait mardi un autre manifestant, coupe de cheveux et chemise soignées mais lui aussi masqué.

- Le pape attristé -

Mercredi, les protestataires de la capitale sont convoqués dans le même quartier d'Ambohijatovo où une dizaine de milliers de manifestants ont afflué la veille, selon le comptage d'une source sécuritaire. Une démonstration de force dispersée à renfort de gaz lacrymogènes et d'un véhicule blindé des forces de l'ordre.

Les revendications se sont encore étendues pour l'appel à manifester mercredi: la Gen Z demande dans un message sur les réseaux sociaux la dissolution du Sénat, de la Haute cour constitutionnelle et de la commission électorale ainsi qu'un procès contre l'homme d'affaires Many Ravatomanga, principal soutien financier d'Andry Rajoelina.

Le pape Léon XIV s'est dit mercredi "attristé par les nouvelles en provenance de Madagascar" et a appelé à la "promotion de la justice et du bien commun".

Reprenant le drapeau pirate tiré du manga "One Piece" vu lors des contestations en Indonésie ou au Népal et baptisé en référence à la génération née avec l'an 2000, le mouvement Gen Z très organisé sur les réseaux sociaux a allumé une étincelle ayant embrasé le pays au-delà de la capitale.

Mardi, des défilés de centaines de personnes ont été signalés dans plusieurs grandes villes du pays comme Antsiranana (nord), Toamasina (est) et Toliara (sud).

Le mouvement appelle la fonction publique à "se joindre à la grève générale". Le principal syndicat des inspecteurs du travail ainsi que de la société nationale de distribution d'eau et d'électricité (Jirama) ont annoncé se mettre en grève.

Les coupures incessantes d'eau et d'électricité, causées selon les manifestants par une mauvaise gestion du pouvoir, avaient déclenché le mouvement de ras-le-bol jeudi 25 septembre, quand des pillages généralisés ont été menés ensuite par "des gangs sans lien avec les manifestants", selon l'ONU.

Malgré ses immenses ressources naturelles, cette ancienne colonie française devenue indépendante en 1960 figure encore parmi les pays les plus démunis au monde. En 2022, près de 75 % de sa population vivait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Par ailleurs, l'organisation Transparency International le place au 140e rang sur 180 dans son indice de perception de la corruption.
Autres articles
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest

Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest - 01/10/2025

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des

La flottille pour Gaza poursuit sa route malgré des "intimidations" et des appels à s'arrêter - 01/10/2025

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux

Invest in Senegal 2025 : Le rendez-vous qui veut propulser le pays au cœur des investissements mondiaux - 01/10/2025

Serigne Mansour Sy Djamil alerte :

Serigne Mansour Sy Djamil alerte : "70 femmes meurent chaque année en couches à Saint Louis" - 01/10/2025

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

FINALISEZ LES TRAVAUX DU SENEGAL CONNECT PARK ET RESPECTEZ CEUX QUI ONT BATI CE PAYS ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 01/10/2025

"Shutdown" en vue: les Etats-Unis au bord de la paralysie fédérale - 01/10/2025

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes

Maroc: un premier groupe de 37 personnes va être jugé après des manifestations inédites de jeunes - 01/10/2025

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains

Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains - 01/10/2025

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille » - 30/09/2025

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation »

René Pierre Yehoume tire sur le régime : « Il ne verse que dans la manipulation et l’intimidation » - 30/09/2025

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre

UGB : Réouverture du campus social fixée au 1er octobre - 30/09/2025

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO

Lancement de la plateforme de paiements PI-SPI: « C'est un outil qui va fluidifier les opérations », Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO - 30/09/2025

Gaza: avec son plan

Gaza: avec son plan "tout ou rien", Trump pousse l'avantage d'Israël - 30/09/2025

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme

Lancement de PI-SPI : Le ministre des finances annonce l’intégration effective du Trésor Public à la plateforme - 30/09/2025

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate)

Côte d'Ivoire: deux cadres du parti de Gbagbo arrêtés et inculpés (avocate) - 30/09/2025

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour

RDC: l'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace pour "trahison" - 30/09/2025

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA

Inclusion financière : la BCEAO lance la Plateforme PI-SPI dans l’espace UEMOA - 30/09/2025

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide - 30/09/2025

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition - 30/09/2025

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte - 30/09/2025

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier - 30/09/2025

Netanyahu affirme que l'armée israélienne

Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza" - 30/09/2025

Netanyahu dit qu'il n'a

Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump - 30/09/2025

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet - 29/09/2025

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza - 29/09/2025

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara - 29/09/2025

RSS Syndication