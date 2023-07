Macky Sall renonçant à sa candidature/Moussa Bocar Thiam : « Notre président mérite respect et considération »

Le ministre des télécommunications et de l’économie numérique, sur le plateau de Dakaractu lors du décryptage du discours du président Macky Sall, salue le courage du président de la république qui a renoncé à briguer un 3e mandat en 2024. « J’étais persuadé que le président de la république allait prendre une décision qui va entrer dans les annales de l’histoire politique du Sénégal » a soutenu le ministre Moussa Bocar Thiam. Ce dernier soutenant que Macky Sall, à travers ce discours demeure l’un des plus grands hommes d’Etat de ce pays, réitère encore son respect et sa considération pour le leader de Benno Bokk Yakaar. « Les sénégalais peuvent être surpris. Mais nous avons eu un président qui aime son pays. C’est un patriote de première heure » conclut Moussa Bocar Thiam sur le plateau de Dakaractu.