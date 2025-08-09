MAGAL 2025- Recevant Barth, Cheikh Bass regrette qu’on veuille obliger les chefs religieux à suivre systématiquement les régimes politiques

Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, s’est rendu dans la cité religieuse pour témoigner son respect et participer à l’organisation de l’événement. Il a été reçu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, président du comité d’organisation du Magal, dans une ambiance empreinte de cordialité et de franchise.



Profitant de cette rencontre, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a tenu à clarifier sa position sur le rôle des chefs religieux dans le paysage politique sénégalais. « Les gens ont tendance à dire qu’un chef religieux ne doit pas s’opposer à un régime. Voilà une boutade qui ne m’a jamais convaincu », a-t-il déclaré.



Il a poursuivi en affirmant: « Il lui est interdit de le combattre, mais pas de s’y opposer. Penser qu’un chef religieux doit systématiquement être derrière un régime, c’est le considérer comme une personne sans principes. »



Pour lui, le soutien aveugle à un régime, suivi d’un désengagement dès que celui-ci décline, n’est pas une posture honorable. « Je pense qu’on devrait dire qu’un chef religieux ne doit pas s’opposer à un bon régime », a-t-il précisé, soulignant ainsi l’importance de discernement et de valeurs dans l’engagement spirituel.



Le chef religieux de Guédé a également salué la qualité des relations qu’il entretient avec Barthélémy Dias, qu’il considère comme un hôte respectueux et engagé. Il a rappelé que lors des dernières élections, Serigne Mountakha Mbacké s’était limité à prier pour le Sénégal et pour tous les candidats, sans favoritisme, dans une posture de neutralité bienveillante.