MAGAL 2025 – Le Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides: « L’être humain est au cœur de notre projet de société »

À moins d’une semaine du Grand Magal de Touba, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce jeudi 7 août chez le Khalife Général des Mourides, perpétuant ainsi une tradition respectée par ses prédécesseurs à la magistrature suprême. Il était accompagné de la Première Dame, Absa Faye, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.



Dans son allocution, le chef de l’État a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux du Khalife, avant de réaffirmer l’engagement de son gouvernement à faire du Magal une réussite exemplaire:« Ces derniers jours, en Conseil des ministres, j’ai réitéré mes directives aux ministres et directeurs généraux pour qu’aucun effort ne soit ménagé. Le Premier ministre a été responsabilisé afin que rien ne soit laissé au hasard. »



Le Président a souligné que l’être humain occupe une place centrale dans son projet de société, et que la religion, en tant que pilier de la vie sociale, bénéficie d’une attention particulière:



« L’écoute que nous accordons aux familles religieuses est une forme de sacerdoce. Nous sommes friands des conseils que vous nous prodiguez pour le bien du pays. »



Il a également évoqué les efforts déployés dans le domaine de l’ assainissement, affirmant que les premières avancées sont visibles, mais que le gouvernement compte redoubler d’efforts pour garantir un Magal sans encombre.



Concernant les travaux de l’ Université de Touba et la rénovation de la Grande Mosquée, le Président a assuré avoir reçu la délégation envoyée par le Khalife et avoir instruit le Premier ministre à s’y rendre « Nous savons que vous êtes en mesure de mener à bien ces projets, mais l’État ne peut rester les bras croisés. »





Plusieurs ministres ont accompagné le chef de l’État, notamment Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur, Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, Alioune Dione, ministre de la Microfinance …et d’autres membres du gouvernement venus témoigner leur engagement envers la réussite du Magal.