MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations

Fidèle à la tradition, l’ Alliance Pour la République (APR) s’est rendue à Touba à la veille du Grand Magal 2025, portant un message de compassion et de solidarité. Mandatée par le Président Macky Sall, la délégation conduite par Amadou Mame Diop, ancien président de l’Assemblée nationale, a été reçue par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Lors de l’audience, Amadou Mame Diop a exprimé la sympathie de l’APR envers le guide spirituel et l’ensemble de la communauté mouride. Interpellé sur la situation politique actuelle au Sénégal, il a choisi la retenue:« Ce n’est ni le moment ni le lieu pour parler d’autre chose que du Magal », a-t-il déclaré avec fermeté.



En revanche, le leader politique n’a pas éludé la question des inondations qui touchent plusieurs quartiers de Touba et affectent les pèlerins. « Nous manifestons toute notre solidarité agissante à l’endroit des populations de Touba et de tous les pèlerins », a-t-il affirmé, soulignant l’engagement de l’APR à accompagner les efforts de résilience. La délégation comptait plusieurs figures politiques de premier plan, notamment: Sidiki Kaba, ancien ministre des Forces armées, Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, ancien Mbaye Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur, Mor Ngom, ancien ancien ministre-conseiller, Abdou Lahad Seck Sadaga, ancien député et responsable politique à Touba etc…