MAGAL 2025 – Cheikh Bass transmet au Président Diomaye le message du Khalife: « Serigne Mountakha vous porte profondément dans son cœur »

À l’occasion de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye chez le Khalife Général des Mourides, un message fort et empreint de spiritualité a été transmis par Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife.



En réponse au discours du chef de l’État, Serigne Mountakha Mbacké a tenu à exprimer toute l’estime qu’il lui porte. « Serigne Mountakha m’a chargé de vous dire qu’il vous porte profondément dans son cœur, en raison des vertus religieuses qui vous caractérisent. Votre attachement à l’Islam a suscité chez lui un sentiment d’affection sincère. »



Le Khalife a, aussi, rappelé qu’il représente Serigne Touba, et qu’à ce titre, il se considère au service de tous les Sénégalais, sans distinction ni visée mondaine. Il a également réitéré les propos qu’il avait tenus à l’endroit du Président lors du dernier mois de Ramadan, soulignant sa foi en la sincérité et l’ambition du chef de l’État pour le pays.



Concernant les projets en cours, notamment ceux liés à l’ Université et au magal de Touba, Serigne Mountakha a exprimé sa gratitude pour les efforts consentis par le gouvernement. « Les directives que vous avez données à votre Premier ministre et à vos ministres ont été respectées et exécutées dans la mesure du possible. »



Enfin, le Khalife a tenu à rappeler qu’il consacre son temps exclusivement à ce qui touche à la religion, à la ville sainte de Touba, et à la famille religieuse dans son ensemble. « Il n’a ni ambition personnelle ni temps à gaspiller dans des choses étrangères à la religion. ».