Lutte contre le phénomène de l'émigration irrégulière : 171 candidats de plusieurs nationalités interpellés.

Poursuivant sa lutte contre le phénomène de l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a interpellé 171 candidats entre Saint-Louis, Joal et Cayar, dans la période du 22 au 24 octobre 2023. La section de recherches de Saint-Louis et les brigades territoriales de Joal et Cayar ont respectivement appréhendé 69, 13 et 89 candidats.

Bilan de l'opération :

Parmi les 171 candidats interpellés se trouvent les 11 organisateurs, 13 maliens, 18 gambiens, 01 ivoirien. En outre, 01 véhicule 307, 07 téléphones portables ainsi que la somme de 2.351.400 fcfa ont été saisis...