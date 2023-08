Lutte contre la drogue: " Aujourd'hui on a des ressources pour prendre en charge efficacement ce phénomène là"(Général Matar Diop, Coordinateur du CILD).

À l'occasion d'un atelier de formation des journalistes, le coordinateur du comité interministériel de lutte contre la drogue( CILD) a indiqué qu'il " y a une forte consommation de drogue surtout dans la jeunesse en général". D'après lui, " Ce qui est sûr c'est que la jeunesse est très impactée. Il ne suffit plus d'avoir un regard stigmatisant, un regard de discrimination vis-à-vis du consommateur de drogue mais il suffit de comprendre que le phénomène de l'addiction appelle une réponse scientifique et une prise en charge médicale nécessaire", a ajouté le contrôleur de police, par ailleurs coordonnateur du CILD.



Le patron du CILD de rassurer. " Aujourd'hui on a des ressources pour prendre en charge efficacement ce phénomène là...".



Ainsi, les journalites ont été formés sur le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue. Il s'est agi de familiariser les acteurs de la presse avec les questions relatives à l’usage et au trafic illicite de drogue pour une sensibilisation efficace...