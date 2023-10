Lutte contre l’immigration irrégulière: 416 candidats interpellés dont 24 femmes et 16 mineurs

Malgré les interpellations en pleine mer et la série de drames, rien ne semble freiner l’ardeur des candidats à l’immigration irrégulière. En effet, le patrouilleur Walo a intercepté, le 19 octobre 2023, deux pirogues transportant 416 candidats à l'émigration irrégulière. 24 femmes et 16 mineurs se trouvaient parmi les passagers. Les migrants ont été débarqués à la BNAFG et remis aux services compétents de l'Etat.