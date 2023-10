Lutte contre l'émigration irrégulière : 169 candidats interpellés à Saint-Louis et Fimela

Dans sa dynamique de lutte contre l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a interpellé 169 candidats entre Saint-Louis et Fimela, dans la période du 15 au 16 octobre 2023.



En effet, la section de recherches de Saint-Louis et la brigade territoriale de Fimela ont respectivement appréhendé

158 et 11 candidats. L’opération a permis l’interpellation de 169 candidats dont 1 organisateur, 05 gambiens, 02 guinéens. En outre 01 moteur hors bord a également été saisi...