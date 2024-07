Louga : Sept individus interpellés pour diffusions de vidéos obscènes

Suite à la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo devenue virale, mettant en scène des mineures parmi lesquelles des petites filles d’environ six à dix ans, le commissariat central de Louga a arrêté sept individus impliqués dans la publication des images et l’organisation du spectacle, en plus d’identifier des enfants concernés. Cette information a été donnée dans un communiqué de presse du parquet près du tribunal de grande instance de Louga.



Cette interpellation fait suite à une instruction du parquet près le Tribunal de Grande instance de Louga qui a ordonné « une enquête en vue d’élucider toutes les circonstances de la commission de tels faits et de procéder à l’arrestation de tous les présumés mineurs.



Les investigations en cours menées par le commissaire central de Louga ont permis l’identification des enfants concernés et l’interpellation de sept individus impliqués dans la publication des images et l’organisation du spectacle.



Les faits incriminés, susceptibles de revêtir les qualifications d’atteinte aux bonnes mœurs par les moyens d’une communication électronique,d’outrage publié à la pudeur et de collecte illicite de données personnelles, entres autres délits, sont d’une particulière gravité, eu égard notamment à la vulnérabilité de la couche de la société ciblée, et appellent une application rigoureuse de la loi afin d’éviter une réitération des faits délictuels et de prévenir la commission d’actes similaires »,renseigne le procureur de la République .