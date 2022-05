Louga / Commune de Guéoul : Khalifa Dia démissionne de son fauteuil de maire après 20 ans de règne.

Une fois n'est pas coutume et l'acte posé par le premier magistrat de la commune de Guéoul (région de Louga), mérite d'être cité en exemple. C’est lors une réunion organisée dans les locaux de l’hôtel de ville de la commune de Guéoul que le maire récemment reconduit pour rédiger l’équipe municipale, a décidé de quitter définitivement son fauteuil de maire.



En effet, Khalifa Dia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient d'annoncer sa démission à tête de la mairie. En effet, dira-t-il à la réunion : "j'ai fait mon temps et je compte laisser la place, aux jeunes que j'ai formés et qui sont capables de diriger Guéoul. »



C’est ainsi que le président de l'ancienne communauté rurale, avant d’être jusqu’à aujourd’hui, le seul maire que Guéoul a connu depuis son érection en commune en 2008, quitte officiellement son poste d’édile, avant de rendre grâce à la population qui lui a fait confiance depuis plus de 20 ans. « Je dis un grand merci à toute la population Guéouloise », annonce le PCA de la Senelec, promettant de continuer à investir pour le développement de Guéoul.



Par ailleurs, le coordonnateur départemental Apr de Kébémer invite les acteurs de toutes obédiences de sa commune à s’unir comme un seul homme pour l’émergence de leur localité...