Livre – Santé/ Pr Fatimata Ly et Awa Oumar Touré : Deux médecins universitaires qui narrent leurs pionnières

Dans cet ouvrage édité par la maison d'Édition Nara, Pr Fatimata Ly et Awa Oumar Touré nous racontent l’histoire des pionnières en sciences de la santé en Afrique de l’ouest. L’ouvrage qui est disponible à la librairie 4 vents et Harmattan, retrace également l’histoire des premières diplômées de la faculté de médecine ainsi que le portrait de certaines d’entre elles. Il s’agit d’une modeste contribution sur l’histoire des femmes et des organisations professionnelles des femmes diplômées de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie (FMPOS).



Les auteures Pr Fatimata Ly et Awa Oumar Touré sont deux médecins et universitaires respectivement spécialistes en Dermatologie-Vénéréologie et Hématologie. Elles ont été chefs de département à la faculté de médecine pharmacie et d'odontostomatologie de 2014 à 2016. Férues de science et de littérature, leur participation à la célébration du centenaire de l'école dakaroise de médecine suscite en elles une nouvelle vocation : celle de raconter l'histoire des pionnières de la santé en Afrique subsaharienne francophone.



Ce livre préfacé par le Pr Mor Ndao , historien enseignant à la faculté de lettres et sciences humaines avec une postface du professeur Abdoul Kane cardiologue, écrivain, de la FMPOS. L'ouvrage, en définitive, s’inscrit dans la double optique de rappeler le rôle et la place de ces pionnières et de leur rendre un hommage mérité à travers leurs parcours liés aux activités syndicales, politiques et sociales.



Cheikh S. FALL