Libération de terroristes et attaque contre un camp nigérien: La France dément fermement les accusations des putschistes

Dans un communiqué lu à Dakaractu, la France dément fermement les nouvelles accusations jugées infondées des putschistes au Niger.



Dans leur communiqué conjoint, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et le ministère des Armées ont indiqué que " les militaires français positionnés au Niger le sont à la demande des autorités nigériennes légitimes, pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et martyrisent les populations dans le Sahel. Ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion, au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l’ordre constitutionnel au Niger".



D'après eux toujours, " Le mouvement aérien réalisé ce jour au Niger a fait l’objet d’un accord préalable et d’une coordination technique avec les forces nigériennes, autorisation confirmée par écrit".



Apportant un démenti formel, les deux Institutions de préciser " Aucune attaque contre un camp nigérien n’a eu lieu. Aucun terroriste n’a été libéré par les forces françaises qui luttent contre ce fléau depuis de nombreuses années au Sahel au péril de la vie de leurs soldats".