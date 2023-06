Les villes les plus chères au monde: Dakar occupe la 66e place

Selon le dernier classement Mercer des villes les plus chères au monde pour les expatriés, Dakar se classe 66e.



En Afrique, les villes les plus chères sont Bangui (26), Djibouti (27) et Luanda (30). Ensuite suivent, 32e Kinshasa, 39e Conakry, 40e N’Djamena, 47e Lagos, 52e Libreville, 66e Dakar, 77e Abidjan, 81e Douala, 84e Brazzaville etc.



Selon le baromètre Mercer, les principaux facteurs sont entre autres: les conséquences du Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que l’impact de la politique monétaire et de l’inflation.



En somme, Hong Kong reste la ville la plus chère pour les expatriés, selon le classement des villes les plus chères pour les travailleurs étrangers réalisé par le cabinet de conseil en ressources humaines Mercer. Zurich, 3e au classement, est la première d’entre elles. Bruxelles se classe 41e, Singapour grimpe de six places dans le classement et dépasse Zurich pour occuper la deuxième place. New York est 6e. Parmi les 5 villes européennes qui se classent dans le top 10. Ainsi, les quatre premières villes se trouvent en Suisse, à savoir Zurich (3e), Genève (4e), Bâle (5e) et Berne (7e). La cinquième est Copenhague (9e). Les autres villes les plus chères en Europe sont Londres (17e), Vienne (25e), Amsterdam (28e), Prague (33e), qui a grimpé de 27 places depuis l’année dernière dans le classement mondial, Helsinki (34e), Paris (35e), Berlin (37e) et Rome (59e).



Au Moyen-Orient, Tel-Aviv demeure la ville la plus coûteuse, au 8e rang mondial, Dubaï (18), Abou Dhabi (43), Riyad (85) et Djedda (101).