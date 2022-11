Les bâtiments menaçant ruine de la Médina : "Un plan d’opération est en cours pour leur démolition" (Sous-préfet de Dakar-Plateau)

Le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, a annoncé qu'un plan d’opération est en cours pour la démolition des maisons menaçant ruine de la Médina. Une annonce faite lors de l'inspection de la dalle qui s'est effondrée à la rue 37 angle 18 à la Médina, ce mardi vers 2 heures du matin. "Une planification est prévue en ce sens. Comme les moyens ne sont pas encore réunis, on ne peut qu’anticiper pour prévenir. Nous appelons à une solidarité des populations parce qu’on n’a pas de capacité d’accueil pour reloger les victimes dans les écoles ou centres de formation. Nous demandons aux populations de quitter les maisons recensées et menaçant ruine", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette maison fait partie des bâtiments recensés pour démolition. "Nous leur avons déjà donné des arrêtés de péril et d’évacuation pour quitter et abandonner les maisons. On n’a pas les moyens pour donner des maisons, loger les familles évacuées", a fait savoir le Sous-préfet de Dakar-Plateau.

À l'en croire, le maire de la commune d’arrondissement ne peut pas faire sortir tout le monde, sinon c’est toute la Médina qui sera rasée. "C’est aux propriétaires d’arrêter de louer ces maisons qui sont inhabitables et aux locataires de refuser d’habiter dans ces maisons parce que la vie vaut mieux que tout", a dénoncé M. Diallo...