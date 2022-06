Les accès qui mènent vers sa maison bloqués par la Police, Ousmane Sonko s’indigne : « C’est un signe de panique. Même ma bonne a été empêchée d’arriver à la maison en taxi… »

Les accès qui mènent vers la maison de Ousmane Sonko sont complètement bloqués par la Police depuis ce matin. Il a fallu que le leader de Pastef intervienne pour que la voiture de son épouse passe les barrières après autorisation policière.



Visiblement très calme, Ousmane Sonko s’est indigné de l’acte avant de promettre des révélations dans les prochains jours. Le leader de Pastef d’indiquer que « ceci montre la panique du régime. On n’est plus dans un État de Droit pour qu’on puisse interdire à un simple citoyen qui ne se reproche rien, de ne pas vaquer tranquillement à ses occupations. Même ma bonne qui revenait du marché, a été empêchée de rentrer à la maison en taxi. Ils ont descendu ses provisions et on l’a aidée pour que ça rentre dans la maison. Mais je vous le dis et j’y reviendrai dans les prochains jours pour vous détailler pourquoi Macky Sall panique en ce moment. Il sait ce qu’il a fait avec son entourage. Les moyens qu’ils ont déployés pour interdire la manifestation sont énormes et pourtant il leur fallait moins que ça pour l’autoriser. Mais ils manquent de vision c’est pourquoi ils agissent comme ça. On vous donne rendez-vous tout à l’heure… »