Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque imminente d'Israël sur des cibles dans la capitale de l'émirat, Doha, a indiqué mardi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.



"L'administration Trump a été notifiée ce matin (mardi) par l'armée américaine" de l'attaque israélienne à venir, a-t-elle déclaré au cours d'un point presse. "Le président Trump a immédiatement ordonné à l'émissaire (Steve) Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait."



Après les frappes menées par Israël à Doha, Donald Trump s'est entretenu à la fois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a précisé la porte-parole de l'exécutif américain.