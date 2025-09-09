Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque imminente d'Israël sur des cibles dans la capitale de l'émirat, Doha, a indiqué mardi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt.
"L'administration Trump a été notifiée ce matin (mardi) par l'armée américaine" de l'attaque israélienne à venir, a-t-elle déclaré au cours d'un point presse. "Le président Trump a immédiatement ordonné à l'émissaire (Steve) Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait."
Après les frappes menées par Israël à Doha, Donald Trump s'est entretenu à la fois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a précisé la porte-parole de l'exécutif américain.
"L'administration Trump a été notifiée ce matin (mardi) par l'armée américaine" de l'attaque israélienne à venir, a-t-elle déclaré au cours d'un point presse. "Le président Trump a immédiatement ordonné à l'émissaire (Steve) Witkoff d'informer le Qatar de l'attaque imminente, ce qu'il a fait."
Après les frappes menées par Israël à Doha, Donald Trump s'est entretenu à la fois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a précisé la porte-parole de l'exécutif américain.
Autres articles
-
Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne
-
Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron
-
Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA
-
Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi
-
Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari