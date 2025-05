Les Etats-Unis "encouragés par les résultats" des pourparlers avec l'Iran, selon un haut responsable américain

Les Etats-Unis "sont encouragés par les résultats" du quatrième cycle de discussions avec l'Iran sur le programme nucléaire de Téhéran, a affirmé dimanche un haut responsable américain sous le couvert de l'anonymat.



Les discussions à Mascate menées par l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi "qui ont été de nouveau directes et indirectes, ont duré plus de trois heures", a précisé ce responsable. "Nous sommes encouragés par les résultats des discussions d'aujourd'hui et attendons avec impatience notre prochaine rencontre, qui se tiendra dans un avenir proche", a-t-il ajouté.