Législatives 2022 / Listes BBY : La crème jeune reconduite, de nouvelles têtes émergent…

Comme le présageaient certains, cette nouvelle législature sera essentiellement composée de jeunes. La coalition Benno Bokk Yakaar visiblement s'est ralliée à cet avis si l’on s’en tient aux listes publiées officiellement ce lundi après que la direction générale des élections a prononcé la validation des listes qui doivent aller aux élections.



Pour Benno Bokk Yakaar, le retour de certains parlementaires est nécessaire. Nous remarquons les retours de Sira Ndiaye 13e à la liste proportionnelle, la jeune députée de l’Apr du département de Mbour et secrétaire élue à la législature finissante est reconduite de même que Aminata Guèye, jeune députée également de la région de Saint-Louis, de Yéya Diallo, du parti socialiste et responsable politique à Tivaouane, à la 25e position. Sans oublier Fanta Sall du département de Koungheul qui est dans la liste départementale à la deuxième position après Mohamed Dieng.



Des jeunes également, comme le coordonnateur national du mouvement des élèves et étudiants républicains, Ablaye Diagne, Mame Guèye Diop Cambérène, Matar diop de Mbacké, Maïmouna Sène, Ansou Sané de Bignona, et Rama Macky, une jeune femme dynamique bien connue dans la banlieue.