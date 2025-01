Le navire chargé de nitrate d'ammonium près d'Abidjan "ne représente aucun danger" (port)

Le navire chargé de près de 20.000 tonnes de nitrate d'ammonium près d'Abidjan "ne représente aucun danger pour les installations portuaires, encore moins pour les populations", a annoncé lundi le port de la capitale économique ivoirienne, après avoir pris des précautions.



Il affirmait samedi que le "Zimrida", battant pavillon de la Barbade, était resté hors des eaux ivoiriennes car soupçonné d'avarie.



Il assure désormais que le navire "ne souffre d’aucune avarie et remplit toutes les conditions de sécurité, conformément à la règlementation maritime internationale", dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tenue lundi avec plusieurs ministères, le représentant de l'armateur et le propriétaire de la cargaison.



"Il n’y a donc aucun danger particulier à ce que la cargaison destinée au chargeur ivoirien soit débarquée au port d’Abidjan avant que le navire reprenne la mer", a-t-il ajouté.



Près de 8.000 tonnes sont destinées à la Côte d'Ivoire, a-t-il indiqué.



Selon le port, "le propriétaire de la marchandise a obtenu toutes les autorisations des services compétents de l’Etat pour l’importation dudit produit".



Du nitrate d'ammonium a provoqué l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 lors d'un incendie, faisant plus de 220 morts et dévastant des quartiers entiers de la capitale libanaise.



En outre, la cargaison attendue a déjà fait polémique.



Le 22 août, les 20.000 tonnes étaient parties de Russie sur le "Ruby", vraquier battant pavillon maltais qui avait essuyé une tempête en mer de Barents.



Victime de fissures dans sa coque et refusé par plusieurs ports, il avait erré avant d'être immobilisé plusieurs semaines au large des côtes anglaises. La cargaison avait finalement été transférée du Ruby au Zimrida, dans le port de Yarmouth (est) avant de reprendre sa route.



"Bien que considéré comme produit sensible, le nitrate d’ammonium est régulièrement manutentionné au port d’Abidjan dans les conditions sécuritaires appropriées", a assuré le port. "Après Abidjan, le navire reprendra la mer pour l'Angola puis la Tanzanie".



La Côte d'Ivoire reste traumatisée par l'affaire du Probo Koala: en août 2006, ce cargo affrété par la société de courtage pétrolier suisso-néerlandaise Trafigura avait débarqué à Abidjan plus de 500 m3 de déchets hautement toxiques issus d'hydrocarbures.



Au moins 17 personnes étaient mortes et des dizaines de milliers d'autres avaient été intoxiquées.