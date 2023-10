Le Sénégal au UK FORUM: " Le Gouvernement a engagé les ruptures qui permettent d’inscrire le Sénégal sur une nouvelle trajectoire de développement..."( Dr Abdoulaye Baldé).

Le Forum sur le Commerce et l’Investissement entre le Royaume Uni, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale se tient sur trois jours à Londres avec une forte délégation pour parler entre autres, des grands projets de l’État du Sénégal.



Les échanges portent ainsi sur le devenir d’un continent en pleine émergence à travers des panels, des boadroom et des b to b.



En effet, l'APIX y est aux côtés du Ministère de l’Économie, du Plan et de la coopération et du Ministère des Infrastructures et des transports terrestres dans le cadre de sa mission de promotion de l’investissement et de mise en œuvre des grands travaux de l’Etat.



Selon son directeur Général, le Dr Abdoulaye Baldé, " Le Gouvernement a engagé les ruptures qui permettent d’inscrire le Sénégal sur une nouvelle trajectoire de développement". Prenant part à ce forum, M. Baldé d'indiquer que "

Les actions, déclinées dans le Plan Sénégal Émergent (PSE), visent à relever durablement le potentiel de croissance, stimuler la créativité et l’initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être".