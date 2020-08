Le Colonel Major Ismael Wagué du CNSP au rassemblement du M5 -RFP : « Nous avons parachevé votre combat »

Les leaders du Comité national pour le Salut du peuple se sont rendus ce vendredi 21 août à la place de l’Indépendance pour se joindre au rassemblement pour "feter la victoire du peuple malien" organisé par le Mouvement du 05 juin – Rassemblement des Forces patriotiques. Le premier du genre sous l’ère post-IBK.



Représenté par son vice-président et son porte-parole, le Comité national a marqué le coup en communiant avec le peuple malien qui le lui a bien rendu. « On est content d’être avec vous cet après-midi. On vous remercie pour le soutien que vous nous avez accordé », prononcera d’emblée le major Ismaël Wagué lors de sa prise de parole.



La voix du CNSP ajoutera que le travail des militaires au pouvoir « a été de parachever » le combat du M5 dès le début. « On se reconnait dans votre combat », a-t-il ajouté.



Pourtant, dans un entretien avec France 24, le même colonel Wagué avait nié toute collusion des militaires avec le Mouvement du 05 juin lors du coup de force qui a mis fin au pouvoir d’Ibrahim Boubacar Keita.