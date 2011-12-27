La liste des 23 joueurs convoqués pour la CAN a été dévoilée par Amara Traoré [AUDIO]

DAKARACTU.COM Le choix n'a pas dû être facile. Amara Traoré a arrêté la liste des 23 lions qui vont représenter notre pays en Guinée équatoriale et au Gabon. Ecoutez....
Gardiens : Khadim Ndiaye, Bouna Coundoul, Pape Latyr Ndiaye ,
Défenseurs : Kader Mangane, Souleymane Diawara, Lamine Sané, Jacques Faty, Bayal Sall, Pape Malickou Diakhaté, Cheikh Mbengue, Armand Traoré,
Milieux : Rémi Gomis, Mouhamed Diamé, Guirane Ndaw,
Attaquants : Issiar Dia, Moussa Sow, Papiss Demba Cissé, Souleymane Camara, Mamadou Niang, Demba Bâ, Dame Ndoye, Ndiaye Dème Ndiaye.
Gardiens : Khadim Ndiaye, Bouna Coundoul, Pape Latyr Ndiaye ,
Défenseurs : Kader Mangane, Souleymane Diawara, Lamine Sané, Jacques Faty, Bayal Sall, Pape Malickou Diakhaté, Cheikh Mbengue, Armand Traoré,
Milieux : Rémi Gomis, Mouhamed Diamé, Guirane Ndaw,
Attaquants : Issiar Dia, Moussa Sow, Papiss Demba Cissé, Souleymane Camara, Mamadou Niang, Demba Bâ, Dame Ndoye, Ndiaye Dème Ndiaye.
La liste des 23 joueurs (1.58 Mo)