La liste des 23 joueurs convoqués pour la CAN a été dévoilée par Amara Traoré [AUDIO]


La liste des 23 joueurs convoqués pour la CAN a été dévoilée par Amara Traoré [AUDIO]
DAKARACTU.COM  Le choix n'a pas dû être facile. Amara Traoré a arrêté la liste des 23 lions qui vont représenter notre pays en Guinée équatoriale et au Gabon. Ecoutez.... 

Gardiens : Khadim Ndiaye, Bouna Coundoul, Pape Latyr Ndiaye ,
Défenseurs : Kader Mangane, Souleymane Diawara, Lamine Sané, Jacques Faty, Bayal Sall, Pape Malickou Diakhaté, Cheikh Mbengue, Armand Traoré,

Milieux : Rémi Gomis, Mouhamed Diamé, Guirane Ndaw,
Attaquants : Issiar Dia, Moussa Sow, Papiss Demba Cissé, Souleymane Camara, Mamadou Niang, Demba Bâ, Dame Ndoye, Ndiaye Dème Ndiaye.
sam_0757.mp3 La liste des 23 joueurs  (1.58 Mo)

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Mardi 27 Décembre 2011




1.Posté par csxcs le 27/12/2011 11:59
omar daf zero match ds les jambes,on est ds kel pays

2.Posté par Dof Diop le 27/12/2011 12:33
ou est el hadji diouf , on aura rien a la coupe d'afrique sans diouf on aura rien , nous allons rentrer au 1er tour

3.Posté par xXL le 27/12/2011 12:55
3 milieux de terrains, décidemment Amara compte jouer sans construction de jeu. Sans meneur de jeu, on a que 3 trois mileux défensifs. Je me demande si Amara comprends les régles de foot moderne. Qu'est ce qu'on fait avec 8 attaquants et 8 défenseurs. Qu'en ai t-il de Mickael Tavarez, de Pape Kouly Diop,.....

Wait and see.

4.Posté par Cisse le 27/12/2011 12:58
Amara avait bien raison: il y a 3 joueurs qui ne feront pas l'unaimite. Je trouve que c'est plus que 3, car des joueurs comme Bayal, Ndiaye Deme Ndiaye, Malickou, Khadim Ndiaye et Nguirane. Peut etre que Diomansy, Gana Gueye et avaient leurs places dans cette equipe

5.Posté par Babs le 27/12/2011 13:43
Commment peut on aller à une can avec juste 3 milieux de terrain. Et c'est d'autant plus incompréhensible qu'on prétend aller jusqu'au bout. Je m'explique:
1- Quelque soit le systéme qu'on mettrait en place ils devraient tous être titulaire.
2- Si on joue en 4-4-2 il y'aura certainement un déséquilibre car c'est eux les vrais milieux de métier
3- Sachant a priori qu'ils seraient titulaires quelqu'en soit le système mis en place ils devraient manquer de motivation pour en tout cas assurer leur place ( problème de concurrence)
4- Si on se qualifie à l'issue des 2 premiers matchs, qui pour les remplacer pour les laisser souffler
5- si un des 3 est victime d'une blessure ou de carton rouge, qui pour les remplacer?
6- si on veut changer de stratégies en plein match soit en voulant bétonner le milieu ou produire du jeu en renforçant le milieu, qui pour le faire?
Vous allez sans doute me répondre qu'il y'a des joueurs polyvalents pour jouer au milieu comme dame ndoye, bayall ou malickou, mais le problèmes c'est que dans leur club ils ne jouent pas à ce poste donc un problème de repères pourrait se poser.
De plus, à mon humble avis, pour gagner une Can il faut mettre tous les atouts de son coté au préalable et voulant la remporter avec que 3 milieux me semble outrecuidant.

6.Posté par deugndiaye le 27/12/2011 14:08
Bonne chance aux lions Amara doit donne plus de liberté à mouhamed Diamé pour qu il puisse animé le jeu y a que ça qui le manque dans l équipe du senegal il peut bien apporter du bien à cette équipe
http://www.kineess.com

7.Posté par khal le 27/12/2011 14:09
Pape Kouli Diop a été sacrifé o profi de Omar daf
Baps je voi bien de ce ke tu parle, sache que avec le systém de amara on peu joué avec deux récupérateur en méttan ndiay dém et issiar sur les flan

8.Posté par ibrahima le 27/12/2011 14:39
je crois que Amara tu as fait ta liste sans etre influencé parce que certains joueurs sont coptés dans ta liste mais franchement ils n'ont pas leurs places. mais j'espère que vous etes conséquent avec vos choix car laisser un joueur comme pape khouly diop et sans cela qui sera l'animateur du milieu de terrain surtout ne vient plus nous vouloir forcer dans ce compartiment de jeu à Dame ndoye car il y'avait des relayeurs de métier pour ce job comme le jeune Diamanka ou d'autres dans ce secteur.
nous sommes de tout coeur avec les lions et que Dieu soit avec nous cette fois-ci pour gagner cette CAN de 2012.

9.Posté par Supporter le 27/12/2011 15:59
Daf a bien joué les trois dernières journée de le ligue 1 avec Brest et il sera utile en dehors du terrain par sa sagesse et son expérience. L'équipe en a besoin dans des compétitions de ce genre. La difficulté sera le choix des attaquants titulaires entre Niang, Sow, CIssé , Ba et Dia

10.Posté par xalil le 27/12/2011 17:25
A XXL : xamoulo touss ssi linguay waxx , les millieux offensives sont consideres comme attaquant ... demal woutie xam xam

11.Posté par SHEHATA le 27/12/2011 18:52
Je pense que Daf, Bayall, Malickou et Souleymane camara ne devaient pas faire partie de la liste.
A la place j'aurais mis Gana Gueye parce qu'on aura besoin de lui contre la zambie et contre les pays du magrhéb. Ensuite Tavarez, Kouly Diop et Mactar Thioune.Je vais finir par dire à Amara que Mamadou Niang n'a pas sa place dans cette équipe.Moumouni dagano est le meilleur buteur du championnat quatari et pourtant il est sur le banc au burkina Faso. C'est pitroipa de rennes et alain traoré qui font attaque au burkina faso.
Pour le classement je mettrais:

_________________Coundoul___________________________________

Sané____________________Diawara___________________Mangane_______________M'Bengue

______________________________________Gomis_______________________________________

________________________Diamé______________________Déme N'Diaye____________________

__Sow______________________________Demba ba______________________________Issiar Dia __.

12.Posté par coura le 27/12/2011 19:23
On dirait une equipe de la guinèe conakry .que des frères malinkès et des frères peuls................camara,diawara,diamè,sanè,faty,cissè,dia sow,deme,traorè,ba,sall,diakitè,mangane .......je leur souhaite beaucoup de reussite ....c est le senegal uni.

13.Posté par siiw le 27/12/2011 19:48
Xalil
yaw mi am xam xam jëlël Yalla joxla. Espéce de con waa. Xam xamu futbol...kel con

14.Posté par papis le 28/12/2011 01:51
cissé dire k ndiaye deme n dw po figuré sur la liste c k vs n savé absolumt rien o foot. ndiaye deme est l seul ailier gauche de métier k tu a enplus detr pur gauché, il stabiliz l milieu latak et la défense ds un system en 4-4-2 vk issiar a drte et il peu joué 8 gauche ds un systeme 4-3-3. kan on c po on s tai. il est vrai tt d mm kamené 3 récupérateur né po tré intelligen mm si j sui sur kil cmpte sur diakhaté et lamine sané kom 6 mai c po un choix judicieux j lavou. mai ndiaye déme fai parti des joueurs ki doiv obligatoirmt figuré sur la liste

15.Posté par cheikh le 28/12/2011 12:28
Babs je suis parfaitement d'accord avec toi. Les milieux défensifs étant ceux qui courent le plus et étant les plus susceptibles d'avoir des cartons, en avoir seulement 3 de métier est un risque non négligeable!
En plus, Amara n'a pas doublé les choix pour les attaquants de couloir sûrement pour ne pas laisser en rade quelques un de ses finisseurs, mais il va falloir qu'il diminue le nombre de ses avant-centres et penser à léquilibre de l'équipe.
Diomansy pouvait être une solution de rechange pour Issiar à droite.
En tout cas bonne chance pour la suite et espérons que ces 23 vont nous ramener la coupe!

16.Posté par cheikh le 28/12/2011 12:30
Babs je suis parfaitement d'accord avec toi. Les milieux défensifs étant ceux qui courent le plus et étant les plus susceptibles d'avoir des cartons, en avoir seulement 3 de métier est un risque non négligeable!
En plus, Amara n'a pas doublé les choix pour les attaquants de couloir sûrement pour ne pas laisser en rade quelques un de ses finisseurs, mais il va falloir qu'il diminue le nombre de ses avant-centres et penser à l'équilibre de l'équipe.
Diomansy pouvait être une solution de rechange pour Issiar à droite.
En tout cas bonne chance pour la suite et espérons que ces 23 vont nous ramener la coupe!

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