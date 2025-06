La Banque Mondiale Alloue 65 Milliards de FCFA au Sénégal pour Ses Réformes Budgétaires et la Gestion des Finances Publiques

La Banque mondiale a officialisé un financement concessionnel de 115 millions de dollars américains, équivalant à environ 65 milliards de Francs CFA, pour appuyer le Sénégal dans ses réformes budgétaires et le renforcement de sa gestion des finances publiques. Ce soutien financier, octroyé via l'Association internationale de développement (IDA), vise à améliorer la viabilité de la dette publique, optimiser la gestion des dépenses et accroître la mobilisation des ressources intérieures.



Ce financement s'inscrit dans le cadre du Programme pour la transparence dans la gestion des finances publiques et l'assainissement des finances publiques (SEN-FINTRAC) 2025-2029, un programme phare du gouvernement sénégalais. Il est également en ligne avec le plus vaste programme de réformes RESET (Réformes pour la stabilisation économique, la transformation et la transparence).



Le programme de réformes, soutenu par la Banque mondiale, se concentrera sur trois piliers majeurs :



Gestion des finances publiques : Le déploiement d'un système moderne de gestion financière et l'utilisation accrue d'outils électroniques pour les marchés publics sont prévus afin d'améliorer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques.

Viabilité de la dette publique : Un système unifié d'enregistrement de la dette sera mis en place et les fonctions de gestion de la dette seront consolidées pour une meilleure transparence et un contrôle renforcé.

Mobilisation des ressources intérieures : Des réformes viseront à moderniser l'administration fiscale et douanière, incluant l'introduction de la facturation électronique pour les contribuables de la TVA et l'adoption d'approches basées sur la performance pour les opérations douanières.

Ces initiatives seront étayées par un ambitieux programme de transformation numérique qui permettra un suivi en temps réel des finances publiques et un renforcement de la gouvernance.



Le financement de 115 millions de dollars (environ 65 milliards de FCFA) est structuré en deux volets : 105 millions de dollars (environ 59,3 milliards de FCFA) sont alloués aux résultats directs des réformes, tandis que 10 millions de dollars (environ 5,7 milliards de FCFA) sont dédiés à l'assistance technique pour accompagner la gestion du changement, la transformation numérique et le renforcement des capacités institutionnelles.