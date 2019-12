LOUGA : La commune a adopté son projet de budget à la somme de 1.457.894.454 F CFA.

La commune de louga vient d'examiner et d'adopter son projet de budget pour 2019-2020 en recettes et dépenses à la somme de 1.457.894.454 francs.

Ce budget par rapport au précédent, a connu une baisse de 150.450.612 francs.

La commune prévoit d'affecter les 36,40% aux investissements et 927.360.000 Fcfa au fonctionnement.

Les travaux de cette session ont été présidés par le ministre maire Moustapha Diop, en présence du préfet du département, Mamadou Khouma, en sa qualité de commissaire du gouvernement.



Mbargou Diop, correspondant à Louga.