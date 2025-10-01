LIGUE DES CHAMPIONS / Nicolas Jackson débloque son compteur avec le Bayern Munich

L’attaquant sénégalais Nicolas Jackson a inscrit son premier but sous les couleurs du Bayern Munich, contribuant à la large victoire des Bavarois face à Pathos (5-1), ce mardi.
Aligné dès la première période, Jackson a trouvé le chemin des filets, confirmant sa montée en puissance après une longue période d’inactivité. « Je suis très heureux de marquer mon premier but pour le club. Je retrouve encore ma pleine forme car je n’avais pas joué et je m’étais entraîné seul pendant deux mois. Je travaille dur chaque jour», aura-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.
