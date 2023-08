LETTRE OUVERTE À SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL.

Excellence,

Depuis plusieurs années, un nombre d'enseignants est pris en otage dans un corps appelé PC ( Professeurs contractuels) endurcis. Ces derniers ont attendu malgré eux, plusieurs années pour bénéficier d'une formation et intégrer le corps des fonctionnaires. La plupart d'entre eux a exercé pendant dix, quinze et même vingt années dans les lycées et collèges très loin de leurs familles avec des conditions salariales et sociales très misérables. Ils ne bénéficient ni d'indemnité de logement au même titre que leurs collègues ni d'indemnité d'enseignement et pourtant ce sont des enseignants craie en main abattant les mêmes tâches que tous leurs collègues.

Et même lors de la correction des Examens du Baccalauréat ou du Bfem, une discrimination leur est faite car ne bénéficiant pas des mêmes frais de déplacement. Sans compter les difficultés de prise en charge de santé pour eux mêmes et leurs familles. Cette situation, ils risquent de la vivre jusqu'à la retraite ( très proche pour certains) si rien n'est fait pour eux.

D'ailleurs Monsieur le Président de la République, sauf votre respect, il serait incohérent et illogique de proposer une formation d'une longue durée qui grignoterais encore sur leur âge d'autant plus que ces enseignants ont servi et ont fait des résultats probants dans leurs différents établissements. Avec une expérience solide en bandoulière par une pratique assidue de classe et l'appui en formation continue dont ils ont toujours bénéficié dans les cellules pédagogiques internes et au niveau académique animés par les conseillers pédagogiques itinérants, des formateurs des cretef et parfois même d'inspecteurs chevronnés.

Par ma voix, les professeurs contractuels magnifient et vous remercient des efforts immenses que vous engagez dans le secteur prioritaire de L' Éducation. Cependant Ils se voient totalement exclus des retombées.

Monsieur le Président de la République, eu égard à toutes ces considérations et à la grande importance que vous donnez à l'équité et à la justice visible dans les différentes politiques engagées envers votre peuple, je suis rassuré que vous ne tarderez pas à prendre des mesures urgentes et particulières en vue de l'intégration universelle de ces professeurs contractuels endurcis, parents pauvres de l'éducation quitte à leur proposer une inspection directe de classe.

Tel est le souci d'une centaine de pères de famille qui ne comptent que sur votre grandeur d'âme pour sauvegarder leur dignité.

Veuillez accepter Excellence Monsieur le Président de la République toute notre profonde reconnaissance et notre profond respect.



M.Thiam Mademba, Coordinateur du collectif des professeurs contractuels endurcis de l'enseignement moyen secondaire du Sénégal. CPCEMSS