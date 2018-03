LES LIONS A CASABLANCA DEPUIS LUNDI : Forfait, Idrissa Gana Guèye retourne en Angleterre

S’étant d’abord donné rendez-vous à Paris, le groupe de joueurs évoluant dans les championnats européens est arrivé à Casablanca, dans la soirée du lundi. Selon des sources de Libération, les nouvelles ne sont guère rassurantes pour Idrissa Gana Guèye. Souffrant d’une déchirure, il a eu l’aval du staff médical pour retourner en Angleterre. Il prendra d’ailleurs son vol ce mardi.



Moussa Konaté rate son vol



Au repos en marge de la 30e journée contre Brighton (2-0), le milieu d’Everton avait pourtant retrouvé la compétition ce samedi face à Stoke City (2-1, 31e journée). Tout le contraire de Mame Biram Diouf (Stoke) qui s’était blessé à l’épaule gauche le weekend d’avant.

L’attaquant des Potters a rejoint la tanière en compagnie de Pape Alioune Ndiaye, Diao Baldé Keita, Sadio Mané, Baye Oumar Niasse...

Le gardien sénégalais de Spal 2013 (Italie) a de son côté pris un vol direct, direction Casa. A l’image du groupe de Dakar composé du gardien Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf) mais aussi

des intendants et autres fédéraux.



Fallou Diagne y est, Santy attendu



A part le bleu de la tanière Santy Ngom (Nantes) qui s'affairait aux problèmes administratifs, le groupe est pratiquement au complet. Moussa Konaté, 9 buts avec Amiens (France), a quant à lui raté son vol hier. Il sera de la partie ce mardi, marquant le début de la préparation proprement dite avec deux séances d’entraînement.

Des sources concordantes rapportent que le défenseur du FC Metz fait aussi partie du groupe de performance. « Fallou Diagne souffre d’une entorse. Il s’est tordu la cheville sur le contact avec Abdoulaye Touré. », avait annoncé son entraîneur Frédéric Hantz dimanche à l’issue du match nul contre le FC Nantes (1-1).

Ayant reçu un carton jaune (53e) pour avoir provoqué la faute sur Abdoulaye Touré, il aurait pu avoir un rouge s’il n’était pas sorti sur civière. Les plus alarmistes avaient même tablé sur une absence de deux mois. Depuis son arrivée à Casa, rien n’a fuité à ce propos.

Le second match amical contre la Bosnie- Herzégovine se jouera au Havre (France) le 27 mars.