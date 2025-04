L’opposition parlementaire annonce son boycott des travaux de la prochaine plénière (TAS)

Ce mercredi 9 avril 2025, l’opposition sénégalaise, composée des députés du groupe Takku Wallu Sénégal et des députés non-inscrits, a annoncé son boycott de la prochaine plénière, initialement prévue le 10 avril mais reportée à une date ultérieure. L’information a été relayée par le député Thierno Alassane Sall lors d’une conférence de presse. Selon lui, la coordonnatrice des non-inscrits et la présidente du groupe Takku Wallu ont été informées du report, dont la nouvelle date sera communiquée ultérieurement.



Thierno Alassane Sall justifie cette décision par la violation des droits des députés et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « L’opposition a donc décidé de boycotter les travaux initialement prévus demain. Par respect pour nos électeurs et l’opinion nationale, nous tenons cette séance d’information afin que nul n’en ignore le sens et le bien-fondé », déclare-t-il.



Il dénonce ensuite les agissements de la majorité : « Que se passe-t-il à l’Assemblée nationale pour que nous en arrivions là ? Deux raisons, aussi graves l’une que l’autre, motivent ce boycott. La première réside dans les violations répétées et délibérées du règlement intérieur par la majorité, sous l’impulsion du président de l’institution, qui agit comme s’il était le président du groupe parlementaire Pastef », lance-t-il avec virulence.



Dieynaba Agne