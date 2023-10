L’impact du projet gazier (GTA) sur les populations de Saint-Louis : Les assurances du PM, Amadou Bâ

comme pays concernés la Mauritanie et le Sénégal, interpelle à bien des égards les populations de Saint-Louis. Ce qui a été souligné hier lors des échanges entre les acteurs de pêche de Guet Ndar et le Premier ministre Amadou Bâ dans le cadre de sa tournée économique dans la zone. Quand aux impacts de ce projet sur les populations de Saint-Louis, le chef du gouvernement rassure: « Nous travaillerons de sorte que la production et l’impact du projet soient bénéfiques aux populations de Saint-Louis. C’est vrai que la première phase sera l’exploitation sous nos eaux, mais les dispositions sont prises par l’Etat pour que l’impact négatif n’affecte pas nos concitoyens de la zone » a précisé le Premier ministre qui entend pérenniser les discussions avec les services de l’Etat.