Koumpentoum/Drame à Kahène : Faute d'ambulance, une dame et un de ses bébés perdent la vie.

Une femme a perdu la vie en donnant la vie. Le drame s’est produit ce mercredi 22 juillet 2020 à Kaba, un village de la commune de Kahène dans le département de Koumpentoum, (Tambacounda.) Le malheur ne venant jamais seul, un de ses jumeaux qu'elle venait de mettre au monde a aussi perdu la vie.



La dame en question a saigné durant l’accouchement et aurait perdu beaucoup de sang. Ainsi, il était question de l’évacuer sur Koumpentoum distant seulement d'une trentaine de kilomètres. Malheureusement, les deux ambulances de Kahène et de Diam-Diam n’ont pas pu rallier le village de Kaba à cause de l'état des routes. Interpellé sur la question, Mamady Thiam, Maire de Kahène, lance un énième appel pour le désenclavement de cette zone, notamment les 3K séparant Kahène-Kaba-Kanta. Une promesse qui avait été faite par le ministre Mansour Faye qui avait pourtant donné des promesses fermes pour sa réalisation.