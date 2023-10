Kolda : Un émigré assène des coups de pilon à son père qui finit par rendre l'âme.

L'émigré Amadou Kanté a asséné violemment des coups de pilon à son père qui a fini par rendre l'âme. Les faits se sont déroulés le mercredi 18 octobre 2023 au village de Sinthiou Djité situé dans la commune de Kerewane, département de Médina Yoro Foulah de la région de Kolda.



D'après les informations rapportées par le journal L'observateur, le présumé meurtrier serait un déficient mental. Selon la même source, tout est parti d'une vive altercation entre père et fils alors qu'ils étaient tous autour du bol à l'heure du repas. Ne pouvant plus supporter les reproches de son père, le fils Amadou Kanté a commencé à violenter son pauvre père. À cette occasion, il saisit un pilon avant d'administrer plusieurs coups à son père qui a fini par succomber à ses blessures.





La mère qui est venue s'interposer a été également blessée avant d'être évacuée à l'hôpital régional de Kolda. Alertés de la situation, les éléments de la brigade de Médina Yoro Foulah ont interpellé le présumé meurtrier et procèdent au constat d'usage. Par la suite, une enquête a été ouverte...