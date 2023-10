Kolda / Ousmane Baldé (journaliste/responsable BBY à Dioulacolon) : « avec le maintien de Moussa Baldé, je rassure le candidat Amadou Ba sur le fait que l'électorat rural est acquis... »

Il se prononce rarement sur de telles questions, mais cette fois il a tenu à apporter des précisions après la publication de la liste du nouveau gouvernement. Ainsi, Ousmane Baldé le journaliste et responsable politique Bby de Dioulacolon tient à rassurer le candidat Amadou Ba sur l'électorat de ce qu'il appelle « le Fouladou rural ». Dans cette optique, il soutient que la victoire est assurée dans le monde rural car son mentor Moussa Baldé (MESRI/PCD) y a abattu un travail de fourmi.



À l’en croire, « je tenais d'abord à remercier le président Macky Sall et notre candidat Amadou Ba (PM). En ce sens, je pense que ces deux derniers ont compris que Moussa Baldé reste un élément incontournable dans le Fouladou, surtout dans le Fouladou rural. En maintenant Moussa Baldé dans le gouvernement, c'est une façon pour Macky Sall et Amadou Ba de maintenir l'électorat de Bby dans le département de Kolda. » Dans la foulée, il précise : « nous savons que le Pr Moussa Baldé est en train d'abattre un travail de titan dans le monde rural. Et je perçois sa présence dans ce gouvernement comme logique. »



C’est fort de ce constat qu’il estime que « qui veut faire sans Moussa Baldé à Kolda risque de perdre. D'ailleurs aujourd'hui, personne ne peut gagner le département sans Moussa Baldé. Et dans ce combat, il y'a un autre homme fort en l'occurrence Younoussa Mballo (DG/PROVAL CB) qui a un apport très fort dans le monde rural. Et ces deux constituent un duo (Moussa Baldé et Younoussa Mballo) qui peut assurer la victoire de Bby. C'est pourquoi, le candidat Amadou Ba devrait être rassuré car tant qu'il tient Moussa Baldé et Younoussa Mballo dans ses bras, il peut se dire que la victoire dans le département de Kolda est déjà assurée. » À ce titre, il rappelle : « nous travaillons derrière Moussa Baldé et Younoussa Mballo qui sont des éléments du monde rural détenant aussi l'électorat du monde rural... »



Pourtant il s'oublie lui-même au profit de son mentor, malgré les nombreux efforts qu'il fournit pour sa zone au nom de Bby.