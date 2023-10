Kolda : Aminata Touré à la rencontre de ses responsables et délégués régionaux

La présidente du Mouvement pour Intégrité, le Mérite et l’Independence (MIMI 2024) ne perd pas de temps pour faire son incursion dans les coins reculés du Sénégal. Au cours de cette période marquée par la collecte de parrainages et des rencontres avec les populations, Aminata Touré, dans le cadre du démarrage de sa tournée dans la region de Kolda, a rencontré ses responsables du département de Vélingara sous la coordination du délégué régional Moussa Diao et la responsable départementale Tening Baldé.







Dans la foulée, une visite de courtoisie a été effectuée chez le responsable départemental de PASTEF Pape Gueye et sa délégation.