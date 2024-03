Khalifa Sall aux Kaolackois : "Notre challenge, est que cette ville redevienne un carrefour qui sera un hub économique"

La coalition Khalifa Président en 2024 était à Kaolack dans le cadre de sa caravane nationale pour la présidentielle 2024. Dans sa déclaration, Khalifa Sall a mis l'accent sur l'impact économique de la cité de Ndangane en tant que carrefour et ville phare pour le développement du Sénégal et qui a perdu son lustre d'antan. "Kaolack était une ville débordante d'activités grâce à l'agriculture, le commerce et le transport. Toutes activités connaissent, aujourd'hui des difficultés. Les kaolackois ont des difficultés à vivre de leurs activités", regrette-t-il. Une fois élu à la tête de la magistrature suprême, le leader de la coalition Khalifa président en 2024 a promis de réhabiliter les infrastructures pour développer cette cité, "par une agriculture qui se développe, par des prix qui seront bénéfiques aux producteurs et qui fasse qu'ils puissent se retrouver dans son travail après 8 mois de labeur. Nous ferons de telle sorte que cette jeunesse mal lésée puisse retrouver sa place dans cette société. C'est notre challenge, Notre engagement pour que Kaolack redevienne un carrefour qui sera un hub économique. Poursuivant, Khalifa Sall a déploré l'image du port de Kaolack qui représentait un maillon essentiel pour l'économie de Kaolack avant de promettre sa rénovation une fois élu au soir du scrutin du 24 mars 2024.