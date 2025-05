Keur Massar - Vols, mensonges et clés truquées : la cavale troublante d’Awa N. qui vole deux fois pour sauver sa peau

C’est une affaire rocambolesque qui a tenu en haleine le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye ce mardi. Awa N., 24 ans, receveuse de bus, a été reconnue coupable de vol simple après avoir subtilisé 600.000 FCFA à son voisin de chambre. Mais ce larcin n’était que le second acte d’un scénario bien plus sinueux, mêlant chantage, fausses clés et romance avortée.







Un amour… qui coûte cher







Tout commence en mars dernier, lorsqu’Awa N. fait la connaissance de Bissenty M., peintre domicilié à la Sicap Sacré-Cœur. Le courant passe vite, la relation s’installe, et Awa commence à fréquenter la maison familiale. Jusqu’au jour où la mère de Bissenty constate la disparition de 800.000 FCFA, pourtant soigneusement rangés dans son sac. Awa est la seule à avoir rendu visite ce jour-là. Confrontée, elle nie… puis disparaît.







Mais l’affaire prend une tournure inquiétante : des appels anonymes menaçants sont adressés à Bissenty, l’intimant de ne plus parler d’Awa ni de l’argent. Craignant pour sa sécurité, il porte plainte.







Un nouveau vol, une preuve irréfutable







Après plusieurs convocations ignorées, Awa refait surface le 14 mai, cette fois dans une nouvelle affaire. Son voisin de Keur Massar, Mbaye K., l’accuse de vol de 600 000 FCFA dans sa chambre. Et cette fois, une caméra de surveillance parle à sa place : on y voit Awa entrer avec un double de clé qu’elle avait fait fabriquer à partir d’une photo discrètement prise de la clé originale.







Face à cette preuve, elle passe aux aveux, expliquant qu’elle a volé pour rembourser le précédent vol chez la mère de Bissenty. Elle affirme également que son ex-petit ami la faisait chanter avec des vidéos intimes, ce que Bissenty a catégoriquement nié, téléphone à l’appui. Les gendarmes n’ont trouvé aucune preuve de chantage.







Le tribunal tranche





Le parquet avait requis deux ans de prison, dont six mois ferme pour Awa N., et la relaxe pour Bissenty. Le tribunal a suivi partiellement ses réquisitions :



Awa N. a été relaxée pour association de malfaiteurs, mais reconnue coupable de vol simple.