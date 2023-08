Kédougou / Saraya : Ousmane Sylla, DG de DDD, débloque 2 millions pour l’achèvement des travaux de la mosquée de Diakhaba.

Le directeur général de Dakar Dem Dikk, par ailleurs maire de la commune de Kédougou, M. Ousmane Sylla, vient de remettre la somme de 2 000 000 FCFA pour accompagner la finition des travaux de la mosquée de Diakhaba située dans le département de Saraya.

Cette action s'inscrit en droite ligne des œuvres sociales du maire conformément à la volonté du chef de l’état Macky Sall qui a demandé à ses hommes d’être plus proches de leurs communautés.



À travers cet acte purement humanitaire, le maire de Kédougou a concrétisé une promesse faite lors de la tournée de solidarité en mars 2023, comme il l'a d'ailleurs toujours fait dans d'autres secteurs et d’autres localités.



Par ce geste M. Ousmane Sylla vient de réaffirmer sa disponibilité, son soutien moral et son engagement sans faille aux côtés de sa commune. Les notables et les populations de Diakhaba ont profité de l’occasion pour lui adresser leurs sincères et chaleureux remerciements.