Kaolack - Privé de parole lors de la JNE : Ahmed Y. BENGELLOUNE parle de "méthode cavalière" et "inélégante" à son égard

Le Président du Conseil départemental de Kaolack, également Président de l’Association des Départements du Sénégal, Ahmed Y. BENGELLOUNE, a vivement réagi après avoir été exclu de la série de prises de parole des officiels lors de la Journée Nationale de l’Élevage (JNE), organisée ce samedi à Kaolack sous la présidence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu, M. BENGELLOUNE a exprimé son indignation : "Au nom des principes républicains, ce qui s’est passé aujourd’hui à Kaolack, lors de la Journée de l’Élevage présidée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, est un pur scandale qui a profondément heurté tous les démocrates présents. D’un point de vue protocolaire et de préséance, le Président du Conseil Départemental de Kaolack et Président de l’Association des Départements du Sénégal que je suis, a été purement et simplement exclu de la série de prises de parole des officiels recevant le Président de la République."



Il a poursuivi en dénonçant fermement cette situation : "C’est pourquoi je condamne avec véhémence cette méthode cavalière et inélégante à mon égard. Ce genre de pratique doit cesser définitivement. Elle n’a pas sa place dans un cadre républicain."



Toutefois, M. BENGELLOUNE a tenu à saluer l’initiative présidentielle : "Au-delà de cette fausse note, je tiens à exprimer mes vives félicitations et mes encouragements chaleureux à l’égard de Son Excellence, le Président de la République, pour le choix du département de Kaolack dans le cadre de la Journée de l’Élevage, ainsi que pour son engagement résolu en faveur de la Souveraineté alimentaire."