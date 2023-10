Kaolack / Présidentielle 2024 : Le président du CRJ, Silmang Mademba Ndiaye lance son mouvement dénommé "Jeunesse Espoir de Kaolack" (MJEK)

"C'est un mouvement Citoyen Politique pour le développement de Kaolack. Il a pour mission de promouvoir la citoyenneté des populations et de renforcer la participation citoyenne des jeunes aux questions de développement économique Politique social du Sénégal et Kaolack en particulier", a-t-il informé.

Selon M. Ndiaye, ledit mouvement "est né dans un contexte politique particulier au Sénégal et à Kaolack. Le mouvement MJEK est constitué de jeunes, femmes leaders et cadres de haut niveau kaolackois pour apporter des solutions durables de développement à la population kaolackoise". Poursuivant, le président du Conseil Régional de la jeunesse de Kaolack d'ajouter. "Le mouvement compte également jouer pleinement son rôle d'acteur politique pour le développement économique et social de la région de Kaolack."

Pour la prochaine élection présidentielle, "nous restons ouverts et disponibles au candidat de la majorité présidentielle, compte tenu de notre proximité et du soutien constant au Président de la République Macky Sall", a-t-il précisé. Avant de conclure : "Nous rappelons que le mouvement reste entièrement disponible à toutes propositions et solutions aux difficultés des kaolackois à tous les prétendants à la magistrature suprême"...