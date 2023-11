KOULINTO (Medina Yoro Foula) : colère des populations pour manque d’infrastructures sociales de base…réseau téléphonique inexistant…

Les habitant de la commune de Koulinto (MYF/Kolda) sont en colère pour manque d’infrastructures sociales de base. Avec cette situation, ils se sentent marginalisés et oubliés par l’Etat. C’est pourquoi, ces populations se sont mobilisées avec des brassards rouges pour extérioriser leur colère tout en réclamant plus de considération de la part de l’Etat. Ainsi, selon Mamadou Diao porte-parole du jour les maux sont nombreux comme le manque de réseau téléphonique entre autres. En ce sens, il estime que pour obtenir le réseau téléphonique, ils sont obligés d’attacher leurs téléphones sur des branches ou monter sur les arbres plus haut avec tous les risques.



A en croire Mamadou Diao « nous sommes fatigués et nous pensons que nous sommes oubliés alors que nous faisons partie du Sénégal. Et cette fois-ci, on est obligé de montrer notre colère. C’est pourquoi, nous réclamons des infrastructures sociales de base. » Dans la foulée, il précise « dans nos villages on monte sur les arbres pour avoir le réseau téléphonique avec tous les risques. Et parfois, d’autres tombent et se blessent avec la crainte d’une éventuelle morsure de serpent. Et surtout nous populations du village de Sare Bodio Firdou sommes confrontés à de sérieuses difficultés liées au manque de connexion au réseau téléphonique car depuis cinq ans nous le réclamons…»



En ce sens, c’est fort de ce constat que les populations ont décidé de n’accueillir aucun homme politique dans leurs localités si toutefois leurs préoccupations ne sont pas prises en compte.







Madou Diallo