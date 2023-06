KOLDA : une partie de la communauté musulmane a célébré la Tabaski...

Une partie de la communauté musulmane a célébré la Tabaski ce mercredi 28 juin 2023 à Kolda. Il s'agit notamment des ibadou qui ont prié au lendemain d'Arafat. Ainsi à leur mosquée sise au CEM 2, l'imam Mbacké Sène a dirigé la prière.

Ce dernier dans son sermon, n'a pas manqué de rappeler aux fidèles le retour vers Allah et les valeurs islamiques. Et ceci s'entrevoit selon lui par un bon comportement du musulman qui ne doit pas mentir, encore moins faire du mal à son prochain et en bannissant toute forme de violence.

Cependant, la grande majorité va célébrer la Tabaski à l'image du pays demain jeudi 29 juin...